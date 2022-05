Sacchi: “In un calcio italiano che corre all’indietro, la Fiorentina è una delle poche squadre equilibrata e che conosce il pressing”

L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato a gazzetta.it, chiamando in causa anche la Fiorentina: “Quella di Italiano è una squadra che conosce il pressing, e non è cosa scontata. In un calcio italiano che da sempre corre all’indietro, adesso cominciano ad esserci squadre equilibrate, tra cui i viola”.

E poi sul Milan, avversario della Fiorentina ieri, ha aggiunto: “Il Milan è competitivo perché è un collettivo, è una delle squadre che si avvicina di più a un calcio internazionale. Noi siamo rimasti ancora a un livello nazional-popolare, ma i rossoneri stanno facendo qualcosa di straordinario come lo ha fatto l’Atalanta“.