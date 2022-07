Sacchi: “L’Europa è il giusto premio per la Fiorentina. Ok Jovic, ma Firenze non lo critichi e gli dia tempo”

L’ex tecnico e oggi opinionista Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si è soffermato anche sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

“Nella passata stagione ha saputo stupire con un calcio propositivo e spesso coraggioso. L’ingresso nelle coppe europee, anche se ancora deve affrontare il playoff di Conference League, è il premio meritato per il lavoro fatto. Adesso si tratta di confermare la premessa, con l’obiettivo di centrare ancora la qualificazione europea. Il pubblico di Firenze, sempre appassionato, non manchi di aiutare la squadra”.

Sacchi si sofferma poi su Jovic: “Viene dal Real Madrid, dunque dovrebbe avere caratteristiche tecniche importanti. Italiano dovrà inserirlo nel suo sistema di gioco e la gente dovrà sempre ricordare che non è semplice per un giocatore cambiare ambiente, squadra e nazione. Dunque se sbaglierà qualcosa, non lo critichino subito e gli diano il tempo di capire e di migliorarsi”.

Chiosa finale: “La Fiorentina ha dimostrato di avere in testa un’idea giusta, quella di fare sempre la partita contro chiunque. Ecco, non dovrà perdere questa caratteristica e dovrà mostrare una maggiore personalità quando si troverà di fronte formazioni più blasonate. Il gioco collettivo, che Italiano insegna molto bene, aiuterà tutti a fare un salto in avanti”.