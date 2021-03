L’ex allenatore di Milan e Real Madrid, nonché ex selezionatore della nazionale italiana, Arrigo Sacchi, ha parlato delle dimissioni di Prandelli sul Corriere della Sera, dichiarando: “Cesare lo conosco da trent’anni. Fui io a volerlo come allenatore al Parma. Appena ho saputo, gli ho inviato un messaggio. In Italia ci vuole coraggio a dimettersi, perché non lo fa nessuno. E non parlo solo del calcio, ma anche delle istituzioni”.