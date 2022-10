Sai già come battere la Dea: Viola, provaci ancora! Ghiotta occasione in attacco

La stagione 2021/2022 ha probabilmente rappresentato il massimo, per la Fiorentina, nelle sfide contro l’Atalanta. Basta rammentare il raggiungimento delle zone di classifica europee a discapito proprio della Dea, battuta tre volte su tre da Italiano e i suoi ragazzi. Ripetersi? Impresa tutt’altro che facile, dato che Gasperini vuole tornare in testa al campionato. Ma anche la Viola ha qualcosa di importante da giocarsi.

In particolare, l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio ricalca la grande occasione che ha Arthur Cabral. Il brasiliano, nelle due settimane di sosta, ha lavorato in gruppo e potrebbe aver recuperato uno stato di forma migliore rispetto all’ultimo periodo. Anche lui, personalmente, deve svoltare: il gol in Serie A manca dal 10 aprile, contro il Napoli.