Salah al Barcellona? Xavi lo vuole: ecco perché la trattativa può decollare

L’ex attaccante della Fiorentina Mohamed Salah si troverebbe in un intreccio di mercato che lo porterebbe a vestire la maglia del Barcellona.

Secondo El Nacional infatti, il neo allenatore blaugrana Xavi vorrebbe l’Egiziano. Ad aumentare le possibilità di questa trattativa ci sono i rapporti ormai incrinati tra l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp e Salah, oltre che il contratto dell’Egiziano in scadenza nel 2023.

Si tratterebbe di un grosso investimento per la squadra della Catalogna, che già si trova in un momento finanziariamente non confortante e con una politica di austerity.