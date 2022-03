Salah coglie due pali, l’Inter vince a Liverpool ma fionda lo stesso fuori dalla Champions

Una vittoria, ma inutile ai fini della qualificazioni ai quarti di finale di Champions League per l’Inter. I nerazzurri espugnano Anfield Road con il punteggio di 1-0, ma il Liverpool va avanti nella competizione in virtù del successo per 2-0 a San Siro.

A decidere l’incontro è un bel gol di Lautaro Martinez al 62′, un destro dal limite che si insacca nel sette. Prima di questo episodio l’ex giocatore della Fiorentina, Salah, ha preso un palo con un tiro all’altezza del dischetto del rigore che sembrava essere a botta sicura. E ha fatto il bis al 76′ con un destro di controbalzo.

La squadra allenata da Inzaghi ha chiuso il match in dieci, perché poco dopo il gol di Martinez, Sanchez si è preso un rosso per un’entrata in gioco pericoloso su un avversario.