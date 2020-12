Salah e una candidatura incredibile: è tra i migliori del 21° secolo

Anche l’ex giocatore della Fiorentina Mohamed Salah è in lizza per il premio come Miglior Giocatore del 21° secolo. Sono stati, infatti, designati i finalisti dei Dubai Soccer Awards. Oltre a Salah ci sono anche Cristiano Ronaldo, Ronaldinho e Lionel Messi.

Per quanto riguarda, invece, l’anno 2020 c’è anche Gian Piero Gasperini in lizza come miglior allenatore dell’anno e verrà votato insieme a Klopp e Flick. Tanta Italia e qualche punta viola in terra araba. E chissà che Salah non possa incidere anche grazie al suo avvio con la maglia della Fiorentina.

