Salah segna, Pioli va fuori dalla coppe europee. Inter, due schiaffi dal Real

Il Milan allenato dall’ex tecnico della Fiorentina, Pioli, si illude contro il Liverpool. Va in vantaggio con un tocco ravvicinato di Tomori, ma prima un altro ex viola come Salah, rimette in parità le sorti dell’incontro. Poi Origi di testa dà la vittoria agli inglesi per il 2-1 finale. Milan quarto nel gruppo e dunque fuori da tutte le coppe.

Parallelamente l’Inter, impegnata fuori casa col Real Madrid, ha perso per 2-0. Di Kroos e Asensio le reti che assicurano il primo posto nel raggruppamento alle Merengues mentre i nerazzurri vanno avanti in Champions ma da seconda. Espulso Barella al 64′.