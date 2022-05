Salah tiene Liverpool col fiato sospeso: addio finale di Champions?

A due settimane dalla finale di Champions contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in programma il prossimo 28 maggio allo Stade de France di Parigi, le condizioni di Mohamed Salah tengono con il fiato sospeso i tifosi del Liverpool. Non soltanto per il rinnovo del suo contratto, che va in scadenza a Giugno 2023, quanto per quanto avvenuto questo pomeriggio nel corso del primo tempo della finale di Fa Cup contro il Chelsea.

L’attaccante egiziano ha lasciato il campo per un forte dolore all’adduttore e quindi mette a rischio la sua partecipazione all’ultimo atto di coppa. Nelle prossime ore verrà valutata l’entità dell’infortunio dell’ex Fiorentina e Roma, con i Reds che sperano di avere buone notizie