Salandin a FN: “Con questo mercato la Fiorentina ha dimostrato di voler dare una svolta”

Il giornalista di Tuttosport Stefano Salandin ha parlato a Fiorentinanews.com del mercato viola: “E’ stato un mercato scoppiettante soprattutto negli ultimi giorni. Non dimentichiamoci Cutrone, che è arrivato subito e ha dato peso all’attacco. Poi lo show della società, con giocatori di spessore come Duncan e Amrabat, oltre che Kouamè. Peccato per Criscito, che si è impuntato per rimanere al Genoa. Comunque questo mercato ha dato un segnale di voler dare una svolta da parte della Fiorentina“.