Salandin a FN: “Mi preoccupa l’attacco della Fiorentina: Jovic è una scommessa e serviva un’altra punta giovane. Kouamè? Giusto trattenerlo, se trova la sua dimensione…”

MILANO – Col calciomercato che sta per chiudersi è tempo di bilanci in casa Fiorentina. Il giornalista di Tuttosport Stefano Salandin ne ha parlato a FiorentinaNews.com, soffermandosi anche sui temi del campo. Ecco le sue dichiarazioni:

“E’ stato un mercato interessante perché hanno coperto i ruoli che erano necessari. L’unica cosa che mi preoccupa è l’attacco. Si sapeva che Jovic era una scommessa e il Real Madrid infatti ha creato una formula ad hoc. Il mercato comunque ha sistemato tra quelli che sono rimasti, come Milenkovic, e i nuovi come Dodo. L’incognita resta l’attacco: un’altra punta giovane di prospettiva l’avrei presa, anche con Kokorin che è andato via. Ad esempio, uno come Colombo del Lecce, che non gioca sempre ma può crescere, ci stava bene. E’ vero però che da novembre a gennaio non si gioca e quindi si potrà mettere mano prima alle rose”.

Su Torreira: “C’erano delle evidenti difficoltà nei dettagli del contratto, infatti poi il giocatore ha accettato un’offerta importante. Il problema non è il centrocampo, anche perché è arrivato uno come Mandragora. Bajrami? Sarebbe stata una buona alternativa anche per l’attacco, ma si deve sempre fare i conti con le lista della rosa”.

Battuta finale su Kouame: “Giusto tenerlo perché è uno che se trova la giusta dimensione può fare bene. Il potenziale ce l’ha”.