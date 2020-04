Salcedo: “Volevo rimanere alla Fiorentina, ma Corvino non mi ha voluto aumentare l’ingaggio. Chiesa? L’unico che ho visto faticare così tanto è Ronaldo”

L’ex difensore della Fiorentina, Carlos Salcedo, è stato intervistato da La Nazione. Al giornale fiorentino ha dichiarato: “Sarei voluto restare ma Corvino non mi ha voluto aumentare l’ingaggio. Per me sarebbe un sogno tornare a Firenze”.

Su Chiesa: “Se mi aspettavo che sarebbe diventato così forte Lo si capiva da come lavorava in allenamento. L’unico che ho visto faticare così tanto è Ronaldo. Sono molto felice per Federico, ora si merita la fascia di capitano“.