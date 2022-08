Salernitana a valanga sulla Sampdoria. All’Atalanta basta un gol di Koopmeiners per battere il Verona. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Alle 18.30 erano in programma due partite di Serie A. Clamoroso il risultato della Salernitana, che ha battuto 4-0 la Sampdoria con i gol di Dia, Bonazzoli, Vilhena e Botheim. Di misura invece l’Atalanta, che si è imposta per 1-0 sul campo del Verona grazie alla rete di Koopmeiners in apertura di secondo tempo.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 7, Lazio 7, Torino 7, Roma 7, Atalanta 7, Napoli 6, Inter 6, Juventus 5, Fiorentina 4, Udinese 4, Sassuolo 4, Spezia 4, Salernitana 4, Empoli 1, Verona 1, Bologna 1, Sampdoria 1, Cremonese 0, Lecce 0, Monza 0.