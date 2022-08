Salernitana su Ranieri: la richiesta della Fiorentina

La Fiorentina, continua a lavorare sul fronte delle uscite e, dopo la cessione di Dragowski, potrebbe presto salutare anche il difensore Luca Ranieri che è richiesto dalla Salernitana.

Il giocatore classe 1999, fuori dal progetto tecnico di Italiano, ha le valigie in mano. Ranieri è stato in prestito a Salerno nella scorsa stagione, registrando delle ottime prestazioni, e per questo il tecnico dei campani Davide Nicola vorrebbe puntare ancora su di lui.

Dal canto suo la Fiorentina, trattandosi di un giocatore finito ai margini del progetto tecnico dell’allenatore Vincenzo Italiano mira a monetizzare e per il cartellino di Ranieri chiede una cifra intorno ai 2-2,5 milioni più una percentuale da definire sull’eventuale futura rivendita. Intanto il giocatore sta trattando con la Salernitana in merito alla durata del contratto: il calciatore vorrebbe un quadriennale, mentre i campani sono fermi sull’offerta di un triennale. Situazione da monitorare.