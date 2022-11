Salgono gli investimenti di Commisso per la Fiorentina: toccata quota 380 milioni

Per il presidente Rocco Commisso arrivano oggi i 73 anni e la cifra investita nella Fiorentina continua a salire. Come analizzato da Calcio&Finanza, i nuovi versamenti dell’imprenditore italo americano per la società viola portano i numeri complessivi a 380 milioni di euro.

Come scrive il sito la cifra che è composta “dai versamenti effettuati nella holding New ACF Fiorentina, la società di diritto italiano attraverso cui Commisso controlla la Fiorentina, e quanto invece versato direttamente nelle casse del club viola come sponsorizzazioni da Mediacom”.

Per quanto riguarda gli investimenti in New ACF Fiorentina, questi sono serviti sia per finanziare l’attività del club, ma anche per acquistare la maggioranza della società dai Della Valle nell’estate 2019. Complessivamente, da Commisso sono entrati nelle casse della New ACF Fiorentina 303,7 milioni di euro, cifra che comprende anche la rinuncia agli interessi su diversi finanziamenti concessi. A questi dobbiamo aggiungere anche i ricavi per la sponsorizzazione di maglia da Mediacom, società sempre di proprietà dell’imprenditore statunitense. In totale, in queste stagioni, Mediacom ha versato 75 milioni di euro alla Fiorentina.

Considerando quindi i ricavi da Mediacom e quanto versato da Commisso nelle casse di New ACF Fiorentina, quindi, il patron dei viola finora ha investito circa 378 milioni di euro nel club viola dall’estate 2019 fino al 30 giugno 2022