Salta il trasferimento della Primavera viola a Prato. Ecco dove si disputeranno le prossime gare casalinghe della Fiorentina

Il presidente del Prato, Stefano Commini, è intervenuto alla trasmissione “Parliamoci chiaro” su Tv Prato per parlare della prossima stagione della sua squadra. Tra i temi trattati è spuntato anche il nome della Fiorentina, o meglio, quello della Primavera viola. Ecco il motivo:

“La Fiorentina ci aveva chiesto di poter far giocare la Primavera nel nostro stadio, il LungoBisenzio” ha affermato il n°1 della società laniera. “A causa dell’inagibilità della tribuna centrale dell’impianto, però, non è stato possibile stringere un accordo con la Fiorentina per la disputa delle partite casalinghe della Primavera viola. La società gigliata avrebbe preferito giocare nel nostro impianto, ma a causa della mancata agibilità degli spalti, dovrà giocare a Calenzano. Molti tifosi viola – ha concluso Commini – erano comunque scontenti della soluzione Prato”.