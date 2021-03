Saltano due partite delle giovanili della Fiorentina in programma oggi

Il Bologna sul proprio sito ufficiale ha diramato un comunicato nel quale si legge l’annullamento dei due test match che domani avrebbero visto di fronte Under 16 e 15 rossoblù contro le rispettive squadre della Fiorentina. Questo quanto si legge ella nota:

“In ottemperanza al Comunicato Ufficiale n. 086, la FIGC Settore Giovanile e Scolastico ha disposto l’annullamento dei Test Match che si sarebbero dovuti giocare domani (oggi ndr) tra Bologna e Fiorentina, inerenti alle categorie Under 16 e Under 15. Confermata, invece, la gara tra l’Under 17 di Luca Vigiani e i pari età viola, presso il Centro Sportivo “Cavina”, alle 16.30 nella giornata di domani. Come anticipato, sarà svolta a porte chiuse”