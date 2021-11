Salto di qualità cercasi

Qual è il vero volto di Riccardo Sottil? Se lo chiedono gli addetti ai lavori e i tifosi della Fiorentina, ancora dubbiosi su quale potrà essere la parabola di crescita del figlio d’arte viola. La società ha dimostrato con i fatti di volerci puntare con forza: prima l’ha contro-riscattato dal Cagliari, poi ha preferito non acquistare l’ormai famigerato ‘quinto esterno’ per dargli maggior fiducia e infine l’ha blindato rinnovandogli il contratto fino al 2026.

In campionato Sottil ha giocato otto partite su undici, di cui quattro da titolare, rimanendo in panchina soltanto contro Genoa e Udinese e saltando per squalifica il Cagliari. I numeri raccontano di un gol segnato e zero assist serviti, a dimostrazione di quanto lunga sia ancora la strada per arrivare alla definitiva maturazione. La Fiorentina e Italiano puntano su di lui, come dimostrano – appunto – le recenti scelte: adesso tocca a Ricky dimostrare sul campo che la società non ha sbagliato a puntare su di lui: il 4-3-3 viola, in tal senso, è l’abito migliore per esaltarne le caratteristiche.