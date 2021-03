Salvadori: “Soldi del Recovery Fund sicuri al 90%, ne bastano meno di quelli ipotizzati da Commisso. La differenza la spenda per fare una squadra di calcio”

Ha parlato al Corriere Fiorentino il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Luigi Salvadori, in riferimento ai fondi del Recovery Fund che dovrebbero essere destinati al restyling del ‘Franchi’: “Sono soldi sicuri al 90%”, ha commentato Salvadori, che ha anche quantificato l’investimento in circa 50 milioni di euro per la realizzazione dell’area commerciale. “Per gli interventi sullo stadio basterebbe aggiungerne circa 20, ben lontani dai 300 milioni ipotizzati inizialmente da Commisso per rifare tutta la struttura. Il resto li spenda per fare una squadra di calcio”.