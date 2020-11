Salvate il soldato Borja Valero!

Non sembra esserci pace per Borja Valero. Pochi giorni fa avevamo parlato di un rientro in gruppo dello spagnolo dopo un infortunio rimediato quasi un mese e mezzo fa nella partita contro l’Inter e tutto faceva sperare nel rientro tra i convocati del centrocampista viola per la gara contro il Parma. Nell’elenco dei giocatori della Fiorentina partiti alla volta del Tardini però, Borja Valero non c’è.

Sesta esclusione di fila dunque per lo spagnolo, che di recente aveva comunque avvertito: “Il mio infortunio è molto fastidioso, non so quando potrò rientrare”. A questo punto si conta inevitabilmente di rivederlo dopo la sosta nazionali per la gara interna contro il Benevento fissata per il 22 novembre.

Dopo alcuna comunicazione ufficiale da parte della società viola su Valero, nessuno si aspettava di perdere l’ex Inter per un periodo di tempo così lungo. Non si può dire che, per adesso, il ritorno a Firenze del Sindaco sia stato fotunato…