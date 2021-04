Salvezza a 40 punti? Non quest’anno. Ecco quanti punti potrebbero bastare alla Fiorentina per essere al sicuro

Quota salvezza a 40 punti? Ormai è quasi una leggenda. La Nazione in edicola questa mattina analizza la quota di proiezione delle squadre in lotta per non retrocedere, tenendo conto del loro andamento fino a oggi in campionato. Se la matematica oggi dice 50 punti, per la proiezione della terzultima in classifica ne potrebbero bastare poco più di 30 (quota alla quale dovrebbe arrivare la prima delle retrocesse). A complicare le cose là dietro, soprattutto per Parma e Cagliari, ci sono i difficili scontri contro le milanesi e lo scontro diretto che arriverà alla prossima giornata. La Fiorentina (attualmente proprio a 30 punti) con una vittoria nelle prossime giornate potrebbe ritrovarsi in una posizione tranquilla di classifica.