Salvini getta dubbi sul nuovo Franchi, ma i dati di Palazzo Vecchio dicono il contrario. La diatriba continua

La visita a Firenze del Ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, continua a portarsi dietro degli strascichi. Il leader leghista ha sollevato dubbi sulla copertura finanziaria per la realizzazione del nuovo Franchi, lo stadio dove la Fiorentina giocherà in futuro.

Il vicepresidente del consiglio ha sottolineato come i soldi attuali non siano sufficienti per ricoprire i costi del nuovo progetto ma i dati forniti da Palazzo Vecchio dicono l’esatto contrario. L’importo dovrebbe aggirarsi poco al di sotto dei 200 milioni di euro. Soldi così ripartiti: 95 sono i milioni del Pnrr assegnati dal ministero della Cultura e 55 milioni quelli assegnati dal ministero dell’Interno per la riqualificazione urbanistica. In più c’è anche l’adeguamento dei prezzi dopo i rincari, poco più di 43 milioni.

La diatriba continua.