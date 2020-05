In collegamento con la trasmissione di La7 L’Aria che Tira, il Leader della Lega Matteo Salvini ha espresso anche una sua opinione in merito per quanto riguarda il calcio: “Se ci sono le condizioni si riparta: non tutti guadagnano come Cristiano Ronaldo. Il calcio è un’industria che dà lavoro a tantissime persone che hanno un salario anche di 1000 euro al mese, se non meno”.