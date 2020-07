Salvini: “Mandare la Fiorentina a giocare a Campi Bisenzio mi sembra una scelta quantomeno bizzarra. Mi domando come…”

“Da sportivo e da tifoso ho incontrato più di una persona che si occupa di Fiorentina e di calcio a Firenze e mi domando come fra Comune e Regione non siano ancora riusciti a trovare una ubicazione“. Lo ha dichiarato Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti a Firenze a margine del tour fra le regioni per la campagna elettorale. “Mandare la Fiorentina a giocare a Campi Bisenzio mi sembra una scelta quantomeno bizzarra. Secondo me superando la burocrazia della Sovraintendenza avere il nuovo ‘Franchi’ è l’unica soluzione realistica – ha aggiunto Salvini che poi allinea al pensiero di Matteo Renzi -. Ogni tanto anche Renzi dirà qualcosa di giusto, capita a tutti. La differenza però è che Renzi questa città l’ha amministrata, la Lega a Firenze non ha mai amministrato neanche un condominio“.

