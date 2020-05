Salvini: “Renzi? Aspetto di batterlo in un Milan-Fiorentina e sui campi che riguardano il futuro del paese”

Il leader della Lega, Matteo Salvini, è intervenuto su Instagram a “Fase Pier”, con Pierluigi Pardo dedicata. All’interno del suo intervento non è mancata una frecciata dedicata al rivale politico, Matteo Renzi: “Aspetto di batterlo in un Milan-Fiorentina e sui campi che riguardano il futuro del paese”.

Salvini auspica una ripresa del campionato: “La ripartenza del calcio sarebbe una buona notizia per tutto lo sport italiano, dall’atletica allo sci di fondo. Non possiamo chiudere il calcio per ideologia, non ci deve essere nessun pregiudizio ideologico. Evitiamo di fare la caccia alle “streghe del pallone”.