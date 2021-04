Salvini: “Stadi di Fiorentina, Roma e delle milanesi fermi. Le società hanno ragione, operazioni a costo zero che aiuterebbero il sistema. Ingaggi fuori dal mondo, con Giovanni Galli dicevamo che…”

Il capitolo SuperLega è stato archiviato per il momento. Il leader della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, spiega che “ha vinto la gente. La passione popolare ha battuto 2-0 gli interessi economici di pochi. I tifosi sono stati protagonisti. Anche quelli delle squadre coinvolte, io sono stato subito contrario anche se da milanista forse avrei avuto convenienza dal progetto”.

Questa vicenda ci consegna anche “l’occasione per rivedere stipendi fuori dal mondo. Anche perché, lo dicevamo proprio poco fa con Giovanni Galli, sono tutti soldi tolti ai settori giovanili. Speriamo che questo serva a sedersi intorno a un tavolo”.

Le società calcistiche intanto si lamentano per le tasse e per le procedure per costruire impianti nuovi: “Sugli stadi hanno ragione – conclude Salvini – lo stadio di Roma, quello della Fiorentina, un miliardo e 200 milioni per lo stadio di Milano fermi: operazioni a costo zero che aiuterebbero il sistema”.