Samba do Brasil. I “nuovi” numeri da bomber vero di Cabral

A Firenze lo chiamano Arthurone e adesso non è più solo una questione di stazza (comunque ragguardevole, 186 centimetri per 86 chili). Il contributo che Arthur Cabral sta dando alla Fiorentina è gigantesco. I numeri, più di tutto il resto, parlano per lui. Miglior marcatore stagionale dei viola con 12 gol, 7 reti nelle ultime 8 partite e re della Conference League, competizione in cui è riuscito ad andare in doppia cifra nel corso della sua carriera.

Cinque centri con la casacca del Basilea nell’edizione 2021-’22 e altrettanti con quella della Fiorentina nella stagione in corso. Solo Cyriel Dessers per adesso è riuscito in questa impresa, con 10 gol realizzati quando vestiva la maglia del Feyenoord. Inoltre c’è un altro dato da sottolineare: fra fase a gironi e turni ad eliminazione diretta con la Fiorentina Cabral ha totalizzato 5 reti negli ultimi 269’ in cui è stato in campo. Il che significa una rete ogni 54’ minuti. Roba da bomber di razza. A riportarlo è il Corriere dello Sport.