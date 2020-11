Samir e un pestone a Borja Valero che val bene un giallo. Punite le proteste di Biraghi

Udinese-Fiorentina gara valida per il quarto turno di Coppa Italia è stata diretta da Marco Serra della Sezione AIA di Torino, coadiuvato dagli assistenti Moro e Vono, il VAR invece entrerà in scena nella competizione solo a partire dagli ottavi di finale.

Partita molto equilibrata con una possesso palla leggermente in favore dei viola. Al 34′ primo giallo della gara per Pulgar per un’entrata su Molina, il fallo c’è ma la sanzione disciplinare appare eccessiva.

Si passa alla ripresa dove al 56′ a prendere il giallo è Caceres per un fallo su Forestieri, questa volta giusta la decisione di Serra. Corretta anche la valutazione dell’ammonizione al 60′ a Samir che dà un pestone a Borja Valero. All’88’ ammonizione ancora per i friulani per Makengo che ferma Amrabat. Al 92′ Biraghi interviene su De Paul e Serra mostra il giallo al numero 3 viola che sembra prendere la sfera; l’arbitro però potrebbe aver punito il difensore viola più per le plateali proteste precedenti, a seguito della mancata concessione di un fallo ai suoi danni.

Nei supplementari da segnalare solo al 98′ il giallo a Jajalo per proteste. Nel complesso buona la direzione della terna arbitrale, un arbitro giovane e con poche presenze nella massima serie che ha comunque diretto con personalità.