Sampaoli chiama Lirola: “Ad oggi non abbiamo un terzino destro in rosa. Spero di aver a disposizione Pol quanto prima”

Jorge Sampaoli, tecnico del Marsiglia, ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia della partita in programma domani sera alle 20.45 contro il Bordeaux. L’allenatore argentino non le manda a dire ed invoca a gran voce il ritorno in Francia di Lirola. Queste le sue parole in proposito:

“Ad oggi non abbiamo in rosa nemmeno un terzino destro di ruolo e sono costretto ad adattare in quella posizione un difensore centrale o un centrocampista. Mi auguro di avere a disposizione al più presto un giocatore, se possibile Pol (Lirola ndr)”.