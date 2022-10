Sampdoria e Ascoli si sfidano per vedere chi affronterà la Fiorentina

Oggi, alle 18:00, andrà in scena allo stadio Luigi Ferarris di Genova l’incontro valido per i sedicesimi di Coppa Italia tra Sampdoria e Ascoli. La sfida sarà visibile in chiaro su Italia 1 ed interesserà direttamente la Fiorentina perché la vincente sarà l’avversario dell’ottavo di finale che si disputerà l’11 o il 18 gennaio 2023.

Una parte degli accoppiamenti è già stata designata, con le sfide tra Inter-Parma, Atalanta-Spezia, Monza-Juventus e Genoa-Roma. Anche Torino-Milan è già stata confermata e sarà la partita dalla quale potrebbe venire fuori lo sfidante della Fiorentina ai possibili quarti di finale.

Di seguito il tabellone completo della Coppa Italia 2022/23: