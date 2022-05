Sampdoria-Fiorentina: numeri e statistiche della gara di Marassi. Scongiurato il segno X?

Mancano ancora quattro giorni alla partita tra Fiorentina e Sampdoria in programma lunedì alle 18.30 a Marassi. Sfida cruciale per entrambe le squadre che ancora alimentano le speranze di raggiugere i propri obiettivi, rispettivamente l’Europa per la Viola e la salvezza per i blucerchiati. Di seguito i numeri in vista del match.

Sono 125 i precedenti tra queste due squadre: 44 successi viola, 36 per i blucerchiati e 45 pareggi. La Fiorentina ha vinto tre degli ultimi cinque confronti diretti, tanti quanti ne aveva vinti nei precedenti 12. Negli ultimi 12 incontri di Serie A tra queste due squadre, mai nessuno è riuscito a tenere la porta inviolata: questa gara, recentemente, ha sempre regalato tanto spettacolo, con 3.5 gol di media a partita. La Sampdoria, insieme allo Spezia, è una delle due squadre che non hanno mai pareggiato in casa in questo campionato. La Fiorentina ha ottenuto contro la Roma il primo successo dopo quattro sconfitte di fila tra Coppa Italia e campionato (3 in Serie A), rilanciandosi così nella corsa per l’Europa League.