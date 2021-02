Sampdoria-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Un anno fa fu trionfo al “Ferraris” per la Fiorentina, in una delle ultime gare pre Covid: oggi basterebbe un risultato molto meno roboante ma comunque che vada nella stessa direzione, perché la classifica è tornata a farsi preoccupante per la squadra viola. La Sampdoria precede gli uomini di Prandelli di cinque lunghezze e con un successo gigliato potrebbe essere risucchiata un po’ più verso il basso. Appuntamento alle 15 a Marassi, agli ordini del sig. Maresca, e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con lo spazio per le pagelle e le voci dei protagonisti a fine gara.

