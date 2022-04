San Siro esaurito: Tifosi della Fiorentina penalizzati. Quantitativo minimo non rispettato

Lo stadio di San Siro sarà esaurito in occasione di Milan-Fiorentina. Una bella notizia? Non propriamente. Ritorniamo su questa faccenda per sottolineare ancora una volta come i tifosi viola siano stati penalizzati per la gestione dei biglietti di questa gara.

Come avete già potuto leggere su Fiorentinanews.com, i sostenitori rossoneri si sono accaparrati anche i tagliandi che, in teoria, sarebbero dovuti andare a quelli gigliati. E questo in barba, non solo ad ogni minima regola per garantire la sicurezza negli stadi, ma anche alla norma che prevede che un quantitativo minimo (5% della capienza) sia ad appannaggio degli ospiti.

Tornare indietro a questo è pressoché impossibile anche se le diplomazie sono al lavoro.