Sanchez: “La Fiorentina può fare bene, a Firenze anni bellissimi ma…”

In vista della sfida della Fiorentina in programma questa sera contro il Twente allo stadio Franchi per conquistare la qualificazione alla fase a gironi della prossima Conference League, sono tanti i temi che vengono affrontati.

Uno di questi è il VAR, assente nella partita di stasera, come commentato a Radio Bruno dall’ex vice allenatore di Paulo Sousa nell’esperienza alla Fiorentina Victor Sanchez: “La speranza è che il VAR non debba mai intervenire. Sono belle le partite in cui i tifosi possono esultare liberamente e il risultato non è influenzato dall’intervento della tecnologia. Non cambia l’approccio della squadra, forse dei difensori che dovranno intervenire su ogni pallone per andare sul sicuro. Semmai il problema lo possono avere i guardalinee. La Fiorentina stasera ha tutte le carte in regola per fare bene”.

Infine un ricordo dell’esperienza a Firenze, che ha lasciato un segno nel cuore di Sanchez: “A Firenze sono stato benissimo, i tifosi sono davvero calorosi e ti senti amato. Sono stati anni importanti, una bella esperienza. Il gruppo era molto affiatato, con personalità diverse, tanto divertimento e molto rispetto. Peccato che abbiamo avuto due stagioni molto diverse: prima lottavamo per grandi obiettivi, poi qualcosa è successo ma non riesco a individuare un colpevole. I risultati faticavano ad arrivare. Un peccato davvero”.