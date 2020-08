Sandrelli: “Quando Commisso diceva fast fast fast mi venivano i bordoni. Ora ha fatto una scelta di saggezza”

Il giornalista fiorentino Massimo Sandrelli è intervenuto a Radio Bruno parlando di Commisso: “Fare calcio è anche sbagliare. Il calcio costa comunque. Bisogna capire quali direzioni prendere, ma il calcio è difficile. Qui per fare le cose ci vuole una vita. È una persona entusiasta, di valore poi da qui a vincere c’è una serie di cose. Il lavoro dell’Atalanta è nato col tempo, perché non c’erano pretese. Niente nasce in un giorno. Ci vuole pazienza. Quando diceva fast fast fast mi venivano i bordoni. In Italia non si può dire di fare le cose veloce”.

E poi: “Ha abbassato le luci. Ha scelto dalla saggezza, così come la scelta di saggezza è stata Iachini. La Fiorentina ha bisogno di un progetto tecnico e capire cosa fare”.