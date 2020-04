“Sandro, no così cazzo. Ti ho chiamato alle sei e mezzo e abbiamo sparato le nostre bischerate”. L’accorato ricordo di Rialti del suo collega-fratello

Un accorato, caldo saluto ad Alessandro Rialti. E’ quello fatto dal collega e grandissimo amico di Ciccio (quasi un fratello), Alberto Polverosi, sul Corriere dello Sport-Stadio. Per anni i due hanno seguito assieme le vicende della Fiorentina sul giornale: “Sandro così no, cazzo. Così non lo dovevi fare. Ti ho chiamato alle sei e mezzo del pomeriggio, abbiamo sparato le nostre bischerate, mi hai chiesto, puttana della miseria, se c’erano novità al giornale. Novità al giornale…In tutta la mia vita non ho conosciuto nessuno, giuro nessuno, che avesse questo cazzo di giornale dentro se stesso come te. Cosa dovrei scrivere ai lettori che già non sappiano di te? Che sei unico? Lo sanno. Che sulla Fiorentina non è mai esistito un cronista come te? Sanno pure questo. Che tutti gli allenatori passati dalla Fiorentina ti hanno sempre dato la formazione il giorno prima? Anche questo è noto”.