Sanificare lo spogliatoio costa, e non poco, alla Fiorentina. Le regole che dovrà seguire la squadra

Sanificare lo spogliatoio costa, e non poco, alle società di calcio: 100 mila euro al mese, questa la cifra che dovrà sborsare la Fiorentina.

A proposito della squadra viola, non appena sarà legittimata la riapertura del centro sportivo, i giocatori dovranno seguire alcune regole per allenarsi. Arriveranno con la propria auto già in tenuta da allenamento e andranno direttamente in campo senza alcun passaggio intermedio. Dovranno assolutamente rispettare le regole di distanziamento sociale e potranno sfruttare l’area per l’attività di corsa. In sostanza verrebbe fatto all’aperto quello che tutti facevano finora sul tapis-roulant di casa.