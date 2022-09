Santana: “I cinque anni alla Fiorentina mi hanno arricchito, eravamo una famiglia molto unita. Un brutto momento…”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Mario Alberto Santana ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it. Ecco cosa ha detto circa i momenti più brutti della sua carriera: “Ci metto gli infortuni, che per me non sono stati pochi. A Firenze, ad esempio, mi sono rotto entrambi i crociati e non fu affatto facile. Devo dire che, in generale, ho passato anche tanti momenti belli”.

Sull’esperienza alla Fiorentina: “Quegli anni mi hanno arricchito, sotto tutti i punti di vista. Eravamo una grande famiglia, molto unita. Facevamo le cose bene e i risultati venivano tutti da lì. Mi porto dentro tutte le persone che ho conosciuto a Firenze, dai compagni ai magazzinieri”.