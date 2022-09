Santon: “Potevo anche strappare qualche contratto, ma non mi divertivo più. Contattato anche dalla Fiorentina”

Qualche settimana fa è arrivata la decisione del ritiro dal calcio giocato di Davide Santon, ex Inter e Roma che in passato era stato accostato anche alla Fiorentina. Queste le sue parole a Il Messaggero: “L’ultima stagione a Roma sono stato messo fuori rosa e ho deciso in quel periodo di prendere questa decisione. Non è stato facile prenderla, ci siamo incontrati col club e abbiamo deciso di chiudere il nostro rapporto. Potevo anche strappare qualche contratto e delle presenze ma non mi divertivo più”.

E ancora: “Le proposte sicuramente non mancavano: Fulham, Fiorentina, Sampdoria e qualche club spagnolo. Io non ho mai detto di no, ma poi arrivavano le visite mediche e i problemi”.