Saponara: “Abbiamo una rosa ampia e pronta per i tanti impegni. Ci manca il guizzo, ma per la Cremonese saremo pronti”

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Saponara ha parlato dopo la partita contro il Qatar: “Ci manca un po’ di condizione ma i concetti sono chiari, li abbiamo assimilati. Ci manca il guizzo, ma sono sicuro che arriverà nelle partite che contano. Ci faremo trovare pronti per la gara con la Cremonese. Giocatori come me devono ricorrere a giocate rapide, Nico e Ikonè invece devono sfruttare l’uno contro uno. Dobbiamo prendere più in considerazione la punta centrale, darle modo di ritrovarsi davanti alla porta. Non è facile contro squadre così chiuse, ma quando ci saranno punti in palio le partite cambieranno e ci saranno più spazi”.

E poi ha aggiunto: “A livello fisico possiamo ancora migliorare, queste amichevoli sono fondamentali per trovare la condizione sui novanta minuti. Dobbiamo fare entrambe le fasi, cosa che a Moena non era necessaria perché le avversarie non attaccavano molto. Quando poi giocheremo per i tre punti avremo molto bisogno del Franchi, la spinta dei tifosi l’anno scorso ci ha aiutato tanto. C’è da dire che il caldo non aiuta, ma non è un alibi perché farà caldo anche in campionato e noi dobbiamo prenderne atto”.

E infine: “Sorteggio di Conference League? Il Twente è tra le più forti che potevamo trovare, la squadra serba invece non la conosco. Comunque se vogliamo dire la nostra dobbiamo giocare con squadre di alto livello. Siamo consapevoli che all’inizio sarà difficile, giocheremo ogni pochi giorni ma la rosa è adeguata all’impegno così fitto”.