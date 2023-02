Saponara: “Abbiamo vissuto dieci minuti di paura, è stato un peccato. Il mio rapporto con Italiano…”

A DAZN ha parlato l’attaccante della Fiorentina Riccardo Saponara. Queste le sue parole: “C’è grande soddisfazione, anche se è stato un peccato vivere quei 20 minuti iniziali. Ci ha complicato le cose più del dovuto. Abbiamo avuto un blackout, ma siamo stati bravi a reagire. Prendere due gol così è stato un colpo basso, in quei 10 minuti ci siamo spaventati, ma ci siamo anche ritrovati.

Il gol annullato? Onestamente a me non sembrava gol, poi l’arbitro ha convalidato. Ma quando è andato al VAR non ho capito cosa sia successo. Il fatto che ce lo abbia tolto è abbastanza inspiegabile. Con Italiano ho un rapporto di stima reciproca, ha tanta fiducia in me e io cerco sempre di ripagarla”.