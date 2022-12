Saponara: “Amrabat ha avuto alti e bassi a Firenze, ma ha sempre messo l’anima in campo. Mondiale? All’inizio ci sembrava un’utopia”

Riccardo Saponara ha parlato di Sofyan Amrabat al TGR Rai Toscana dall’evento di quest’oggi tenutosi all’istituto Russell-Newton di Scandicci, in cui il giocatore ha portato a studenti e studentesse messaggi sociali e sportivi:

“Mi auguro che Sofyan possa arrivare fino in fondo, sembrava utopia all’inizio. Sono molto felice, da quando è venuto a Firenze ha avuto alti e bassi ma si è sempre comportato in maniera professionale. È un ragazzo che mette l’anima sul campo e sono contento che il calcio lo stia ripagando in questo modo”.