Saponara: “Astori? Non avevo mai vissuto uno schock così forte. Una volta facevo fatica anche a fare una passeggiata, oggi non mi vergogno a girare con la mia Ferrari”

L’ex calciatore della Fiorentina ed oggi in forza allo Spezia Riccardo Saponara a La Nazione ha parlato della morte del capitano viola Davide Astori ma anche della propria personalità: “Non avevo mai vissuto uno choc così forte, anche se è stata un’esperienza che mi ha fatto crescere. Non mi piace sbattere in pubblico la mia vita privata, anche se poi si trova molto su di essa sui media visto che sono un calciatore e la mia ragazza, Andrea Sasu, è una modella di alto livello. Una volta facevo fatica anche a fare una passeggiata in centro perché sapevo che sarei stato guardato da tutti, oggi non mi vergogno a girare con la mia Ferrari. Non mi preoccupo più di mostrare quello che mi sono guadagnato sul campo”.

