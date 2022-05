Saponara: “C’è amarezza per le partite contro la Salernitana e l’Udinese. Adesso siamo costretti a vincere le ultime tre, cosa che abbiamo nelle corde. Non possiamo più sbagliare”

Non solo Vincenzo Italiano, questa settimana è toccato anche a Riccardo Saponara presentarsi davanti ai microfoni del Fiorentina Weekly per parlare di svariati temi: “Innanzitutto ci tengo a fare i complimenti a mister Aquilani e alla sua squadra per il trofeo conquistato. Hanno dimostrato il loro valore. Quando i ragazzi salgono con noi in prima squadra si vede che sono pronti tatticamente, e questo è merito suo. Sono un po’ invidioso (ride ndr), perchè io in Primavera con l’Empoli le finali le ho sempre perse”.

Sulla crisi di risultati della prima squadra ha aggiunto: “Non c’è molto da spiegare, Continuiamo a fare le nostre prestazioni. Credo che la partita con la Juventus in Coppa sia stata condizionata dal risultato dell’andata che ci ha costretto ad un atteggiamento più sfrontato che ci ha esposto a diversi contropiedi. Con un risultato diverso della gara d’andata credo che avremmo potuto giocare in modo diverso la partita di ritorno. C’è amarezza per le partite contro la Salernitana e l’Udinese. Erano gare fondamentali, ci aspettavamo di fare punti e invece siamo rimasti a zero. Adesso siamo costretti a vincere le ultime tre, cosa che abbiamo nelle corde, ma non possiamo più sbagliare”.

E ancora: “Le ultime sconfitte per noi sono state delle mazzate. Perdere per noi calciatori significa buttare al vento il lavoro di una settimana. Ora però vedremo se avremo la forza per ritrovare la lucidità per tornare a vincere ed eliminare le scorie della delusione. Abbiamo una settimana intera, la nostra settimana tipo di allenamenti, per poter preparare al meglio la partita con la Roma. Loro sono una squadra consapevole della propria forza, hanno un allenatore molto esperto”.

Infine: “Sono soddisfatto della mia stagione. Ad inizio anno non credevo, ma sono orgoglioso del contributo che sono riuscito a dare a questa squadra. sarebbe un peccato terminare la stagione senza nulla nel sacco. Ci proveremo fino alla fine, ce lo abbiamo nelle corde”.