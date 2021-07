Saponara c’è, Bianco ok: Vlahovic e un gol da applausi, Dragowski attento. In ombra Munteanu

MOENA – Nella quarta ed ultima amichevole del ritiro in Val di Fassa, la Fiorentina ha battuto la Virtus Verona (Serie C) con il punteggio di 4-0. Tante le indicazioni per Vincenzo Italiano, a cominciare dalla buona prestazione di Riccardo Saponara. Grazie anche ai sei mesi in Liguria con il tecnico viola, Ricky è sempre più a suo agio nello scacchiere viola. Molto bene Nikola Milenkovic, autore del gol del 3-0 e sempre più leader della retroguardia nonostante un futuro che sembra lontano da Firenze.

Bellissima la rete che ha chiuso la partita di Dusan Vlahovic. Il serbo ha segnato di tacco col piede debole, meritandosi gli applausi dei tifosi viola presenti sugli spalti del Cesare Benatti. Positiva anche la prova di Alessandro Bianco, l’unico giocatore ad essere confermato da mister Italiano rispetto alla partita di ieri. Nonostante un fisico ancora tutto da costruire, il centrocampista classe 2002 continua a stupire per l’abilità nel gestire la manovra della Fiorentina: dai suoi piedi, infatti, sono passati buona parte delle azioni.

Attento Dragowski, alla prima presenza stagionale: il polacco si è fatto trovare pronti nell’unica occasione in cui è stato chiamato in causa. Un po’ in ombra Munteanu, che non è mai riuscito a fare male alla difesa avversaria nonostante le tante potenziali occasioni avute. La catena di destra, composta dal rumeno e da Venuti, è stata forse l’unica negativa di una Fiorentina che ha concluso il ritiro in Val di Fassa con la quarta vittoria in altrettante amichevoli.