Saponara: “Ci sono buone probabilità che possa restare alla Fiorentina. Sarebbe bello tornare a lottare per l’Europa”

MOENA – Il centrocampista della Fiorentina, Riccardo Saponara, ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “A Spezia molti ritenevano che non fossi adatto al gioco di Italiano, in realtà mi sono imposto fin da subito. Secondo il mister, posso dare una mano quest’anno e ci sono buone probabilità che possa restare. Vlahovic? Gli voglio bene, è un po’ il mio fratellino. Quando arrivò a Firenze, mi impressionò fin da subito. Ha fatto il suo percorso, ma può ancora crescere. Abbiamo un potenziale enorme da esprimere, il mister è la componente giusta per darci quest’opportunità. Europa? Sarebbe bello poter tornare ad ambire per determinati obiettivi, la Fiorentina ha in rosa giocatori che possono crescere fino a quel punto. Le classifiche degli ultimi anni non rendono onore a questa squadra”.