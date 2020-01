Saponara da ricollocare, il Ranieri conteso. Quelle voci su Ceccherini…

Non c’è solo il mercato in entrata a tenere banco in casa Fiorentina, ma ci sono anche giocatori richiesti, da piazzare o da ricollocare. In quest’ultima categoria dovrebbe inserirsi il trequartista Saponara. Da quando è stato acquistato dai viola non ha saputo trovare una sua dimensione né in viola, né a Genova (Samp prima, Genoa adesso). Potrebbe finire a Lecce in questa finestra di mercato.

Ha richieste in Serie B il giovane Ranieri: al Pordenone si è aggiunto l’Empoli. Ma anche Ceccherini potrebbe andarsene. Stando al Corriere dello Sport-Stadio potrebbe finire al Pisa.