Saponara: “Dopo un periodo di confusione, abbiamo ritrovato le nostre certezze. I fischi un colpo al cuore: volevamo riportare il tifo dalla nostra parte”

L’attaccante della Fiorentina Riccardo Saponara è intervenuto sul canale ufficiale TikTok ACF Fiorentina, per commentare questa prima parte di stagione: “Ci siamo trovati ad affrontare una nuova competizione, dove abbiamo incontrato qualche difficoltà e alcuni infortuni di troppo. Lo scorso mese è stato molto intenso, siamo andati un po’ in confusione. Nella difficoltà, credo si vedessero i segnali di una possibile risalita, mancava un po’ di consapevolezza, ma non abbiamo mai perso le nostre caratteristiche. Non ci è voluto molto per ritrovare le nostre certezze”.

E ancora: “Il calcio è fatto di alti e bassi. In tanti momenti abbiamo entusiasmato, alimentando anche l’energia dello stadio. Quando segni, poi, è incredibile. La vivo come una liberazione, mercoledì l’ho percepita. Tifo? Ovviamente fai leva su questo fattore, ci pensiamo tanto. Chiaramente, quando fai bene, è facile portare il pubblico dalla nostra. Uscire tra i fischi, un mesetto fa, è stato un colpo al cuore. Il mister ha fissato un obiettivo: riportare i tifosi dalla nostra parte”.

Sul prossimo impegno, contro il Milan: “San Siro è uno stadio speciale, per tutti. Per il momento che stiamo vivendo, abbiamo tutte le carte in regola per mettere i rossoneri in difficoltà e per rosicchiare qualche punto“.