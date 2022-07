Saponara e Sottil, le alternative di Italiano tra esperienza e talento da tirare fuori

Ad oggi esiste la Fiorentina conta in totale quattro esterni d’attacco. C’è una coppia designata di titolari, Gonzalez e Ikonè, e una coppia italiana, Saponara e Sottil, che con molta probabilità costituiranno le seconde linee e potranno garantire un’alternativa davvero importante.

Saponara, fresco di rinnovo del contratto, ha uno splendido rapporto con Italiano e durante l’ultima stagione ha conquistato anche il cuore della tifoseria fiorentina. Il giocatore, impiegato spesso a gara in corso, è riuscito a esprimere le proprie qualità in una stagione di grandi soddisfazioni personali e di squadra rivelandosi un “usato sicuro” molto prezioso in più di un’occasione. I colpi di classe e la tecnica sono noti a tutti e anche se Saponara non può certo garantire un ritmo forsennato paragonabile a quello di Gonzalez o Ikonè, le sue abilità contro certi avversari sono risultate decisive.

Sottil, invece, è la vera incognita del reparto offensivo della Fiorentina. Il figlio d’arte non ha convinto tifosi e dirigenza, tra molte prestazioni opache e pochi squilli. La Fiorentina, come ribadito da Pradè una settimana fa, continua a credere fortemente nelle sue potenzialità e lo stesso Italiano ha chiesto alla società di non farlo partire. L’impressione generale è che il talento di Sottil possa ancora emergere e che le numerose gare in programma saranno l’occasione di farlo sbocciare definitivamente. Solo il campo potrà dare le risposte che tifosi e dirigenza si aspettano.

A CURA DI TOMMASO MARAZZI