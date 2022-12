Saponara e Terracciano presenti al Russell – Newton per un evento con gli studenti: “I social aiutano anche noi calciatori a crescere”

Estra SpA ha scelto di premiare le società vincitrici della Call to Action “Le Buone Notizie dello Sport” realizzando incontri con i giovani. Oggi alle 11 presso l’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Russell – Newton” a Scandicci, uno degli eventi organizzati, al quale erano presenti anche i calciatori della Fiorentina Riccardo Saponara e Pietro Terracciano.

Per loro qualche domanda sul mondo dei social. Saponara: "L'approccio dei giovani verso questi strumenti (social e tecnologie) è quello giusto. I social possono essere usati bene e credo che i ragazzi di oggi lo stiano in larga misura facendo. Aiutano anche noi calciatori a restare in contatto con realtà diverse dalle nostre e per seguire esperienze di tanti sportivi che ci possono dare una mano per la crescita personale." Gli fa eco Terracciano: "I social devono essere usati con sapienza; io li ho approcciati quando ero giovane e nel mio caso sono risultati un aiuto per superare la mia timidezza".